Забайкальский край, 22 декабря, 2024, 06:36 — ИА Регнум. В Чернышевском районе Забайкальского края утром 22 декабря на 6623 км железной дороги (перегон Бушулей — Жирекен) столкнулись два состава грузовых поездов. Могочинской транспортной прокуратурой организована проверка.

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура Вагоны сошли с рельсов

По предварительным данным, у первого поезда с рельсов сошли 35 вагонов, у второго — 7, груженых углём.

«На место выехал восстановительный поезд. Угрозы экологической безопасности и пострадавших нет», — сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Движение полностью приостановлено в обоих направлениях. Обстоятельства столкновения составов выясняются.

Как сообщало ИА Регнум, боковое столкновение грузового поезда с пассажирским, следовавшим из Мурманска в Санкт-Петербург, произошло 18 декабря на станции Княжая в Мурманской области. По факту ЧП возбудили уголовное дело.

В момент столкновения машиниста грузового поезда не было на месте — он чинил излом токоприёмника. Затем у поезда возникли проблемы с тормозами, состав покатился назад с горки и врезался в пассажирский поезд.

В результате аварии сошли с рельсов или получили повреждения 4 пассажирских и 14 грузовых вагонов. Пострадал 31 человек, пятеро из них — дети. Погибли два человека. Кандалакшский районный суд Мурманской области арестовал помощника машиниста грузового состава.