Братислава, 1 января, 2025, 12:19 — ИА Регнум. Поток российского газа со стороны Украины в Словакию остановлен. Это подтвердили представители словацкой газотранспортной компании Eustream, сообщила 1 января газета Denník N.

«Eustream подтвердила, что поток сырья с Украины в Словакию остановился», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 1 января 2025 года завершился срок действия контракта между РФ и Украиной о транспортировке российского газа в Европу. Киев отказался его продлевать.

30 декабря «Газпром» сообщил о подаче российского газа через станцию «Суджа» в подтверждённом Киевом объеме 37,2 млн куб. м. Это был последний день действия соглашения между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины». С 08:00 мск 1 января компания прекратила подачу российского газа для его транспортировки через территорию Украины. В компании отметили, что из-за отказа Киева лишены технической и юридической возможности продолжать подачу газа для транзита через территорию Украины.

В словацком министерстве экономики заявили, что Словакия обеспечена газом на случай возможной остановки транзита российского голубого топлива через территорию Украины, однако такое решение киевского режима приведёт к негативным последствиям. В ведомстве уточнили, что только при платежах за транзит газа, который будет идти с запада, а не с востока, как раньше, словацким компаниям придётся заплатить на 177 млн евро больше.

31 декабря на фоне вероятной остановки транзита российского газа через территорию Украины в ходе биржевых торгов цена на газ в Европе достигла максимума за год. По данным британской биржи ICE, цена на природный газ за сутки выросла на 4%.

Официальный представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен заявила о том, что европейские страны готовы к остановке с 1 января 2025 года поставок российского газа через Украину. При этом у некоторых государств были на этот счёт опасения.