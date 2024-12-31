Брюссель, 31 декабря, 2024, 07:23 — ИА Регнум. Официальный представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен заявила о том, что европейские страны готовы к остановке с 1 января 2025 года поставок российского газа через Украину. При этом у некоторых государств были на этот счёт опасения.

Валерий Шарифулин/ТАСС

«Прекращение поставок с 1 января было ожидаемой ситуацией, Евросоюз подготовился к ней», — заверила Итконен «РИА Новости».

По словам представителя, ЕК в координации с государствами ЕС более года специально работала над подготовкой к прекращению транзита российского газа через Украину и над обеспечением альтернативных поставок.

В 2023 году «Газпром» поставил по этому маршруту около 15 млрд куб. м топлива, что составило 4,5% от общего потребления в Евросоюзе.

Как сообщало ИА Регнум, тарифы на транспортировку газа через Украину с 1 января 2025 года увеличатся на 305% — в четыре раза.

Отмечается, что это вынужденная мера, так как в 2024 году 85% доходов были получены от транспортировки российского газа и только 15% остались от внутренних заказчиков.

Президент России Владимир Путин 26 декабря заявил, что продолжение поставок российского газа через Украину в 2025 году будет невозможно из-за того, что Киев направил в суд иск к «Газпрому» за то, что компания не поставляет топливо по газопроводу, перекрытому украинской стороной. Российский лидер назвал бредом позицию киевских властей.

7 октября представители киевского режима заявили о прекращении транзита российского газа через территорию Украины с января 2025 года. Срок действия соответствующего договора с Россией истекает в конце декабря 2024 года и продлён не будет.