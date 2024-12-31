Братислава, 31 декабря, 2024, 17:45 — ИА Регнум. Словакия обеспечена газом на случай возможной остановки транзита российского голубого топлива через территорию Украины, однако такое решение киевского режима приведёт к негативным последствиям. Об этом заявили в словацком министерстве экономики.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Остановка транзита российского газа через Украину не является рациональным решением и будет способствовать росту цен на европейских рынках, который навредит европейской экономике. Этот шаг негативно повлияет и на Словакию. Газ из РФ будет и дальше доставляться в Европу другими маршрутами, поскольку в отношении него никаких санкций не введено. Негативные последствия этого шага, кроме Словакии и других европейских стран, коснутся и самой Украины, которая также потеряет платежи за транзит. Несмотря на это, Словакия подготовилась к нелогичному шагу со стороны Украины и имеет подготовленные достаточные запасы газа и альтернативные поставки на 2025 год», — указано на сайте ведомства.

В министерстве уточнили, что только на платежах за транзит газа, который будет идти с запада, а не с востока, как раньше, словацким компаниям придётся заплатить на 177 млн евро больше. При этом в ведомстве напомнили, что, помимо дополнительных трат, республика лишится и потенциальной прибыли, генерируемой за счёт транзита российского топлива через свою территорию на запад.

1 января 2025 года завершается срок действия контракта между РФ и Украиной о транспортировке российского газа в Европу. Киев отказался его продлевать и намерен прекратить транспортировку топлива.

Как передавало ИА Регнум, 18 декабря премьер-министр Словакии Роберт Фицо отметил, что Братислава выступает за сохранение транзита российского газа. Он напомнил, что прекращение транзита российского газа через Украину неизбежно приведёт к его подорожанию в Европе. Фицо также заявил, что если киевский режим не разрешит транзит российского газа через свою территорию в Европу, то это может привести к серьёзному конфликту.

Президент РФ Владимир Путин 26 декабря указал на то, что Украина создала дополнительные трудности для транзита газа в следующем году, предъявив «Газпрому» иск, в котором потребовала заплатить несуществующую транспортировку топлива по ветке, которую Киев закрыл в одностороннем порядке. После заявления российского лидера европейские цены на газ сразу выросли на 5%.