Амстердам, 31 декабря, 2024, 18:19 — ИА Регнум. В ходе биржевых торгов цена на газ в Европе достигла максимума за год. Это произошло на фоне возможной остановки транзита российского газа через территорию Украины с 1 января 2025 года.

ИА Регнум

Согласно данным британской биржи ICE, цена на природный газ за сутки выросла на 4%.

А на газовом хабе TTF в Нидерландах стоимость февральского фьючерса составила $536 за 1 тыс. куб. м или же 50 евро за МВт*ч, что стало максимальным значением с 27 ноября 2023 года.

1 января 2025 года завершается срок действия контракта между РФ и Украиной о транспортировке российского газа в Европу. Киев отказался его продлевать и намерен прекратить транспортировку топлива.

Как передавало ИА Регнум, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 20 декабря подтвердил решение Киева остановить транзит российского газа через территорию страны с 1 января 2025 года. Он допустил, что украинскую газотранспортную систему ещё будут использовать, но исключил возможность перекачки топлива из РФ.

Президент РФ Владимир Путин 26 декабря указал на то, что Украина создала дополнительные трудности для транзита газа в следующем году, предъявив «Газпрому» иск, в котором потребовала заплатить за несуществующую транспортировку топлива по ветке, которую Киев закрыл в одностороннем порядке.

После заявления российского лидера европейские цены на газ сразу выросли на 5%.