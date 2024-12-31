Москва, 31 декабря, 2024, 15:02 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин в своём новогоднем обращении во вторник, 31 декабря, назвал бойцов, участвующих в проведении СВО, подлинными героями России.

Мысли миллионов граждан страны сейчас вместе с бойцами, сказал глава государства.

Как передавало ИА Регнум, в своём обращении Путин также заявил, что России ещё многое предстоит решить, но страна может по праву гордиться тем, что уже сделано.

Ранее в декабре президент назвал 2024 год знаковым в плане достижения целей спецоперации. Российские войска прочно владеют стратегической инициативой на всей линии боевого соприкосновения благодаря профессионализму и мужеству бойцов ВС РФ, труду оборонных предприятий и всенародной поддержке армии и флота, сказал Путин.

Российские войска в ходе проведения специальной военной операции с начала 2024 года освободили 189 населённых пунктов, заявил президент 16 декабря на коллегии Минобороны. Он поблагодарил солдат и офицеров, которые сражаются на передовой, личный состав Минобороны, Росгвардии, спецслужб и силовых структур, и объявил минуту молчания в память о погибших российских бойцах.

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