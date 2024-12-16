Москва, 16 декабря, 2024, 13:36 — ИА Регнум. Российские войска с начала 2024 года освободили 189 населённых пунктов в ходе проведения специальной военной операции, заявил 16 декабря президент России Владимир Путин в ходе выступления на заседании коллегии Минобороны РФ.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Только в текущем году освобождено 189 населённых пунктов. Хочу сердечно поблагодарить наших героев: солдат и офицеров, которые самоотверженно и стойко сражаются на передовой, личный состав Министерства обороны, Росгвардии, наших специальных служб и других силовых структур», — сказал российский лидер.

Затем глава государства объявил минуту молчания в память о погибших российских бойцах.

Как передавало ИА Регнум, в своём выступлении Владимир Путин также заявил, что опыт СВО должен учитываться при боевой подготовке войск, в программе военных вузов и при развитии вооружений.

Кроме того, глава государства назвал 2024 год знаковым в плане достижения целей спецоперации. Российские войска прочно владеют стратегической инициативой на всей линии боевого соприкосновения благодаря профессионализму и мужеству бойцов ВС РФ, труду оборонных предприятий и всенародной поддержке армии и флота, заключил президент.

Подразделения Вооружённых сил Украины за текущий год потеряли более 560 тыс. военных убитыми и ранеными, заявил 16 декабря министр обороны России Андрей Белоусов.

За год в зоне проведения СВО российские формирования уничтожили более 58 тыс. единиц различного вооружения и техники ВСУ. В том числе 18 тыс. — иностранного производства, добавил глава оборонного ведомства.