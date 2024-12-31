Москва, 31 декабря, 2024, 15:01 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин, находясь в Кремле, обратился к россиянам с традиционным новогодним поздравлением. Первыми обращение увидели жители Камчатки и Чукотки, где уже наступило 1 января.

Кадр из видео Владимир Путин

России предстоит ещё многое решить, но можно по праву гордиться тем, что уже сделано, сказал глава государства.

Незадолго до полуночи новогоднее обращение Путина будет транслироваться во всех часовых поясах.

Как сообщало ИА Регнум, в 2022 году Путин поздравил россиян с Новым годом, находясь в штабе Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Его окружали участники спецоперации.

Наступавший 2014 год Путин встречал в Хабаровске. Президент прибыл туда, чтобы пообщаться с пострадавшими от наводнения.