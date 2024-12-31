София, 31 декабря, 2024, 08:13 — ИА Регнум. Болгария готова оказать помощь Молдавии с поставками газа. Об этом 31 декабря в эфире Болгарского национального радио сообщил министр энергетики технического правительства страны Владимир Малинов.

Marijan Murat/dpa/picture-alliance/ТАСС

«Мы готовы их поддержать, обеспечив доступ как к сжиженному природному газу, так и через компанию «Булгаргаз» в тот момент, когда они попросят о помощи», — отметил Малинов.

Он подчеркнул, что стороны находятся в постоянном диалоге. Также министр напомнил, что София и Кишинёв подписали соглашение о действиях в кризисной ситуации.

Как передавало ИА Регнум, 28 декабря пресс-служба «Газпрома» сообщила, что с 1 января 2025 года транзит газа в Молдавию будет остановлен из-за незакрытых Кишинёвом долгов. Также отмечалось, что российская компания оставляет за собой право на одностороннее расторжение контракта и право требовать с молдавского предприятия возмещения всех убытков, а также уплаты штрафов за нарушение обязательств по контракту.

Молдавия получала газ через Украину. Киевский режим отказался продлевать транзитный договор с РФ, а «Газпром» не стал предлагать Молдавии альтернативных путей доставки газа в связи с долгами.

В сентябре замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач отмечал, что «Газпром» ждёт от Молдавии оплату долга за ранее поставленный газ на сумму более 700 млн долларов. При этом власти республики готовы «признать» лишь 9 млн долларов долга.

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан 28 ноября заявил, что страна не намерена выплачивать «Газпрому» указанную задолженность. 30 декабря он распорядился подготовить законодательную базу для национализации активов компании «Молдовагаз», контрольный пакет акций (50% плюс одна акция) которой принадлежит «Газпрому».