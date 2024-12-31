Вашингтон, 31 декабря, 2024, 05:06 — ИА Регнум. Американский миллиардер-предприниматель Илон Маск после выборов президента остался жить в арендованном у избранного главы Белого дома Дональда Трампа коттедже на территории его поместья Мар-а-Лаго во Флориде. Об этом написала газета New York Times со ссылкой на источники.

Trevor cokley Илон Маск

После выборов Илон Маск поселился в коттедже, который сдавался в аренду по цене 2 тыс. долларов за ночь в Мар-а-Лаго. Маск переехал в коттедж примерно в день выборов и наблюдал за результатами в Мар-а-Лаго вместе с Трампом. Ожидается, что он вернётся в ближайшее время.

Коттедж, в котором проживает Маск, находится недалеко от главного дома в Мар-а-Лаго, всего в нескольких сотнях футов от него. Источник сообщил, что неясно, сколько Маск заплатит за проживание в коттедже, но исторически он сдавался в аренду по цене не менее 2 тыс. долларов за ночь.

Газета обратила внимание на то, что Трамп, как известно, не упускает возможности получить доход.

По оценкам New York Times, после вступления Трампа в должность 20 января 2025 года Маск вряд ли будет иметь такой же беспрепятственный физический доступ к президенту.

Как сообщало ИА Регнум, Илон Маск заявил о получении им мандата от народа США вместе с избранным президентом Дональдом Трампом. Соответствующее утверждение Маск сделал 14 ноября на торжественном вечере организации «Институт политики «Америка прежде всего» в поместье Трампа Мар-а-Лаго (штат Флорида).

Постоянное присутствие предпринимателя рядом с избранным президентом США Трампом стало существенно раздражать окружение политика. Отмечается, что недовольство вызывает активность Маска, который ведёт себя как сопрезидент и продвигает своё видение президентства Трампа, а также участвует в принятии важных кадровых решений.

Маск публично поддержал Трампа в предвыборной гонке после покушения на последнего в Пенсильвании. Предприниматель назвал экс-президента США таким же крутым, как 26-й президент Америки Теодор Рузвельт.