Вашингтон, 14 ноября, 2024, 10:35 — ИА Регнум. Постоянное присутствие предпринимателя Илона Маска рядом с избранным президентом США Дональдом Трампом стало существенно раздражать окружение последнего. Об этом сообщает телеканал CNBC.

Allison Robbert — Pool via CNP/Global Look Press Илон Маск

«Он (Маск) ведет себя так, будто он соправитель [Трампа], и делает так, чтобы все об этом знали», — рассказал один из собеседников канала.

Отмечается, что предприниматель проводит вместе с Трампом много времени, участвует в принятии кадровых решений и регулярно напоминает о том, что сыграл важную роль в победе республиканца.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Маск публично поддержал Трампа в предвыборной гонке после покушения на последнего в Пенсильвании. Предприниматель назвал экс-президента США таким же крутым, как 26-й президент Америки Теодор Рузвельт.

После победы на выборах Трамп назвал Маска и экс-кандидата в президенты США Вивека Рамасвами главами будущего министерства государственной эффективности (DOGE).

Название нового министерства является отсылкой к Dogecoin (DOGE) — криптовалюте, сторонником которой является Маск. Её назвали в честь интернет-мема Doge, на котором представлена озадаченная собака породы сиба-ину. Сам бизнесмен назвал своё назначение «угрозой для бюрократии».