Флорида, США, 15 ноября, 2024, 08:06 — ИА Регнум. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил о получении им мандата от народа США вместе с избранным президентом Дональдом Трампом. Соответствующее утверждение Маск сделал 14 ноября на торжественном вечере организации «Институт политики «Америка прежде всего» в поместье Трампа Мар-а-Лаго (штат Флорида).

CraSH/Global Look Press Илон Маск

«Народ дал нам мандат, и это очевидно. Народ высказался. Народ хочет перемен», — подчеркнул Маск.

Кроме того, бизнесмен пошутил, что он поддерживает республиканцев, а не демократов, и в этом его кардинальное отличие от влиятельного финансиста Джорджа Сороса.

«Полагаю, кто-то должен быть Джорджем Соросом от правых», — добавил Маск.

Ранее ИА Регнум сообщало, что постоянное присутствие предпринимателя Илона Маска рядом с избранным президентом США Трампом стало существенно раздражать окружение политика. Отмечается, что недовольство вызывает активность Маска, который ведёт себя как сопрезидент и продвигает своё видение президентства Трампа, а также участвует в принятии важных кадровых решений.

Маск публично поддержал Трампа в предвыборной гонке после покушения на последнего в Пенсильвании. Предприниматель назвал экс-президента США таким же крутым, как 26-й президент Америки Теодор Рузвельт.

После победы на выборах Трамп назвал Маска и экс-кандидата в президенты США Вивека Рамасвами главами будущего нового министерства государственной эффективности (DOGE). Сам Маск назвал своё назначение «угрозой для бюрократии».