Курск, 30 декабря, 2024, 23:31 — ИА Регнум. В Курской области серьёзные повреждения после ракетного обстрела ВСУ 30 декабря получил восьмиквартирный двухэтажный дом. Об этом сообщил в Telegram-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн, который выехал на место происшествия.

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Хинштейн отметил, что жильцам было предложено разместиться в организованном ПВР, но они разъехались по родственникам. Местным властям поручено обеспечить всех пострадавших продуктами питания, лекарствами, средствами гигиены и вещами первой необходимости.

В результате ракетного обстрела ВСУ 86-летней женщине в квартире посекло ноги осколками стёкол. Она обратилась за медицинской помощью, но от госпитализации отказалась, заверил Хинштейн.

Также в некоторых домах выбиты окна и посечены стены. Из-за повреждения двух линий электропередачи были обесточены две улицы во Льгове. Врио губернатора Курской области сообщил, что в большинстве домов электричество уже появилось.

Пострадавший от ракетного обстрела ВСУ восьмиквартирный дом отключили от газоснабжения.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ вновь нанесли удар по городу Льгову в Курской области 30 декабря.

25 декабря ВСУ нанесли ракетный удар по Льгову. Четыре человека погибли, ещё пять получили ранения. Следственный комитет сообщил, что удар был нанесён с помощью американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

20 декабря украинские войска нанесли ракетный удар по Рыльску Курской области, применив американскую реактивную систему залпового огня HIMARS. Силы ПВО сбили часть из них. В городе зафиксировали 15 прилётов. В ходе атаки погибли пять человек, получили ранения 12.