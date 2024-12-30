Хинштейн сообщил, что ВСУ вновь нанесли удар по Льгову
Льгов, Курская область, 30 декабря, 2024, 20:24 — ИА Регнум. ВСУ вновь нанесли удар по городу Льгову в Курской области, сообщил в понедельник, 30 декабря, врио главы региона Александр Хинштейн.
Информация о пострадавших или значительных повреждениях пока не поступала, отметил врио губернатора в своём Telegram-канале.
«На месте работают аварийные и коммунальные службы», — добавил Хинштейн.
Как передавало ИА Регнум, 25 декабря ВСУ нанесли ракетный удар по Льгову. Четыре человека погибли, ещё пять получили ранения. Следственный комитет сообщил, что удар был нанесён с помощью американской реактивной системы залпового огня HIMARS.
Средства ПВО РФ в течение дня 30 декабря сбили над приграничными районами Курской области три ракеты ВСУ. Кроме того, ракетные атаки противника отражались 26, 28 и 29 декабря. О пострадавших не сообщалось.