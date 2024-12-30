Минск, 30 декабря, 2024, 22:41 — ИА Регнум. Стендап-комик Вячеслав Комиссаренко ответил мемом на заочный приговор суда о заключении его под стражу.

Соцсети

Беглый юморист опубликовал в Instagram (запрещённая в России соцсеть, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещённой в РФ) поддельную справку на имя белорусского президента Александра Лукашенко. В «документе» утверждается, что Лукашенко не является «Чык-Чырыком», а любые противоположные заявления — клевета.

На справке-меме стоит печать Минского городского суда, который и приговорил Комиссаренко к лишению свободы.

Как сообщало ИА Регнум, 30 декабря Минский городской суд признал Вячеслава Комиссаренко виновным в разжигании розни и оскорблениях в адрес президента страны Александра Лукашенко и приговорил его к шести годам колонии.

Дело рассматривалось в порядке специального (заочного) производства.

Следственный комитет Белоруссии в августе начал заочное расследование в отношении Комиссаренко, в номерах которого следователи увидели оскорбления и клевету в адрес Лукашенко.

Комиссаренко получил известность, выступая на канале ТНТ. Он бежал из Белоруссии после того, как поддержал проходившие там в 2020 году беспорядки. В своих монологах он нередко критиковал и высмеивал действия Лукашенко и называл его «Чык-Чырыком».

В январе 2022 года комик сообщил, что уехал из России. Он пояснил, что это связано с объявлением его в розыск комитетом госбезопасности Белоруссии. Позднее Комиссаренко не раз жаловался, что он «не пригодился» ни в Польше, ни в Германии, ни в Испании.