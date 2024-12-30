Минск, 30 декабря, 2024, 13:05 — ИА Регнум. Минский городской суд признал стендап-комика Вячеслава Комиссаренко виновным в разжигании розни и оскорблениях в адрес президента страны Александра Лукашенко и приговорил его к шести годам колонии. Об этом в понедельник, 30 декабря, сообщило информагентство «БелТА».

youtube.com

Дело рассматривалось в порядке специального (заочного) производства. Суд признал Комиссаренко виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 130 (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни), ч. 2 ст. 367 (клевета в отношении президента Белоруссии) и ч. 1 ст. 368 (оскорбление президента Белоруссии) Уголовного кодекса страны.

Путём частичного сложения наказаний суд назначил Комиссаренко наказание в виде лишения свободы на шесть лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима, сказано также в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, в августе следственный комитет Белоруссии начал заочное расследование в отношении Комиссаренко, в номерах которого следователи увидели оскорбления и клевету в адрес Лукашенко. В базе данных белорусского СК комик значится как лицо, против которого начато специальное (заочное) производство.

Комиссаренко получил известность, выступая на российском канале ТНТ. Он бежал из Белоруссии после того, как поддержал проходившие там в 2020 году беспорядки. В своих монологах он нередко критиковал и высмеивал действия Лукашенко.

В январе 2022 года стендапер в соцсетях сообщил, что уехал из России. Он пояснил, что это связано с объявлением его в розыск комитетом госбезопасности Белоруссии. Позднее Комиссаренко не раз жаловался, что он «не пригодился» ни в Польше, ни в Германии, ни в Испании.