Киев, , 16:22 — REGNUM Комик Слава Комиссаренко уехал из России. Об этом он написал 14 января в личном Instagram-аккаунте.

Слава Комиссаренко Скриншот видео на YouTube

Комиссаренко опубликовал фрагмент своего выступления в Киеве (Украина). «Знаете, как я провёл новогодние праздники? Меня объявило в розыск белорусское КГБ», — говорит он в ролике. «Добавлю только, что уехал я, как оказалось, не зря, кгбшники, видимо, устали ходить в поисках меня по Арбату и решили мне позвонить», — поделился комик в подписи к видео.

ИА REGNUM напоминает, что Слава Комиссаренко родился в 1985 году в Минске (Белоруссия). Он стал известен в России после участия в проектах Stand Up и «Открытый микрофон» на канале ТНТ.

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