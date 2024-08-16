Минск, 16 августа, 2024, 15:39 — ИА Регнум. Следственный комитет Белоруссии начал заочное расследование в отношении комика Вячеслава Комиссаренко, который обвиняется в клевете и оскорблении в адрес президента республики Александра Лукашенко. Это следует из опубликованных на сайте белорусского СК данных.

Кадр из видео Слава Комиссаренко

В базе данных Комиссаренко значится как лицо, против которого начато специальное (заочное) производство. Расследование проводится с 15 августа центральным районным отделом СК по Минску.

Комиссаренко также инкриминируется разжигание социальной вражды.

Как передавало ИА Регнум, Комиссаренко получил известность благодаря стендапу на российском канале ТНТ. Он сбежал из Белоруссии, поддержав в 2020 году беспорядки, и начал выступать с критикой и высмеивать президента Александра Лукашенко. В середине января 2022 года Комиссаренко в соцсетях сообщил, что уехал из России. Он пояснил, что его объявило в розыск белорусское КГБ. Позднее он не раз жаловался на то, что не пригодился ни в Польше, ни в Германии, ни в Испании.