Москва, 30 декабря, 2024, 20:40 — ИА Регнум. Вернувшиеся из украинского плена российское бойцы позвонили родным. Соответствующее видео 30 декабря опубликовало Минобороны России в Telegram-канале.

кадр из видео

На опубликованных кадрах видно, как один из российских военных в разговоре с близкими говорит, что скоро будет дома. Другой интересуется, как дела у его матери и детей, ещё один военнослужащий рассказал, что из-за переполняющих эмоций ещё не осознал, что вернулся из плена.

30 декабря Россия вернула из украинского плена 150 бойцов, взамен Киеву передали 150 военнопленных Вооружённых сил Украины. На данный момент российские бойцы находятся на территории Белоруссии, где им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Также военнослужащим предоставлена возможность связаться с родственниками.

Как передавало ИА Регнум, 19 октября из украинского плена вернулись 95 российских военнослужащих, взамен Россия передала Украине 95 военных ВСУ. Предыдущий крупный обмен состоялся 14 сентября — тогда на родину вернулись 103 российских военнослужащих.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отметил, что российская сторона никогда не отказывалась от обмена пленными или проведения мирных переговоров, а также неоднократно заявляла, что готова их возобновить на основе стамбульских договорённостей 2022 года.