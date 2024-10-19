Москва, 19 октября, 2024, 13:32 — ИА Регнум. Из украинского плена вернулись 95 российских военнослужащих. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Министерство обороны России. Кадр из видео

«В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 95 российских военнослужащих. Взамен переданы 95 военнопленных ВСУ», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

Отмечается, что сейчас освобождённые российские военные находятся на территории Белоруссии, где им оказывают медицинскую и психологическую помощь. В ближайшее время их доставят в Россию для дальнейшего восстановления.

В Минобороны сообщили, что в возвращении российских военных посредническую роль сыграли Объединённые Арабские Эмираты.

Как передавало ИА Регнум, 14 сентября в результате переговорного процесса с подконтрольной Киеву территории вернулись 103 российских военнослужащих, захваченных в плен в Курской области. Взамен украинской стороне переданы 103 военнопленных ВСУ.

24 августа Россия вернула из украинского плена 115 военнослужащих, которые были захвачены в приграничных районах Курской области. Взаимен украинской стороне передали 115 военнопленных ВСУ.

17 июля Россия и Украина провели обмен пленными по схеме «95 на 95». В Минобороны отметили, что возвращение на родину 95 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность, произошло при посредничестве ОАЭ.

17 июля уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что переговоры с Киевом о возвращении пленных проходят непросто. По её словам, Украина удерживает ещё многих российских военных. Омбудсмен поблагодарила Минобороны и спецслужбы, чьи усилия возвращают бойцов к их родным.