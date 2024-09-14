Москва, 14 сентября, 2024, 13:30 — ИА Регнум. Россия и Украина провели обмен пленными в формате 103 на 103, сообщило 14 сентября Министерство обороны РФ в своём Telegram-канале.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«14 сентября т. г. в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 103 российских военнослужащих, захваченных в плен в Курской области», — сказано в сообщении.

В российском военном ведомстве информировали, что взамен украинской стороне были переданы 103 военнопленных ВСУ.

В настоящее время все российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками, уточняется в сообщении. Они будут доставлены на территорию России для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Министерства обороны.

Как передавало ИА Регнум, 24 августа Россия вернула из украинского плена 115 военнослужащих, которые были захвачены в приграничных районах Курской области. Взаимен украинской стороне передали 115 военнопленных ВСУ.

По словам уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, среди солдат, вернувшихся в Россию в результате обмена военнопленными с Украиной, есть срочники.