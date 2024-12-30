Москва, 30 декабря, 2024, 14:50 — ИА Регнум. Бойцы Вооружённых сил (ВС) России закрепились на территории теплоэлектростанции (ТЭС) в городе Курахово в Донецкой Народной Республике (ДНР), заявил 30 декабря председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«Наши войска закрепились на территории ТЭС и продолжают выдавливать противника из города, атакуя с различных сторон и дробя его группировку. Ожесточённые бои продолжаются», — приводит его слова «РИА Новости».

29 декабря Рогов сообщил, что среди украинских военных, которые находятся в окружении в промзоне Курахово, царит паника. По его словам, ожесточённые бои на этом направлении продолжаются.

Глава ДНР Денис Пушилин 22 декабря заявил, что ВС России практически выбили ВСУ из центра Курахово. Когда город будет полностью свободен от украинской армии, прекратятся артиллерийские обстрелы Петровского района Донецка.

17 декабря российское оборонное ведомство сообщило о взятии под контроль господствующей высоты в Курахово. Владимир Рогов заявил, что оставшиеся в городе подразделения ВСУ упустили шанс без потерь покинуть территорию.

Курахово находится в 46 км от Донецка и в 30 км к югу от Красноармейска. На данный момент украинские подразделения покинули позиции в посёлке Шевченко под Красноармейском.