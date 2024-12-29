ДНР, 29 декабря, 2024, 10:21 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) покинули позиции в посёлке Шевченко под Красноармейском (украинское название — Покровск) в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 29 декабря сообщили в силовых структурах.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«Не выдержали натиска наших войск и комбинированных ударов», — процитировал ТАСС источник.

По информации силовых структур, оставшаяся в живых часть украинских войск переместилась к северо-востоку от посёлка. За последние недели ВСУ понесли большие потери, пробуя контратаковать позиции российских военных в посёлке.

Как сообщало ИА Регнум 25 декабря, украинские войска оборудуют оборонительные позиции близ крупного шахтоуправления «Покровское» на подконтрольной Киеву территории в ДНР. Отмечается, что часть личного состава разместилась на административной территории шахты, ещё часть — в районе обогатительной фабрики.

24 декабря глава ДНР Денис Пушилин отметил, что потеря украинскими формированиями Красноармейска будет ударом по развитию металлургии на Украине. Он добавил, что для региона наряду с металлургией являются значимыми машиностроение и танкостроение.

23 декабря в силовых структурах рассказали, что армия России подошла на расстояние порядка 3 км к крупнейшему угольному предприятию на контролируемой Киевом территории — шахтоуправлению «Покровское» в ДНР. Отмечалось, что украинские формирования пытаются окапываться в этом районе.