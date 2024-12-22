ДНР, 22 декабря, 2024, 20:18 — ИА Регнум. Вооружённые силы России практически выбили ВСУ из центра города Курахово Донецкой Народной Республики, сообщил в воскресенье, 22 декабря, глава ДНР Денис Пушилин.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Наши подразделения из высотной застройки, из центра города противника практически выбили. И остались участки на северо-западе, где ещё противник имеет возможность находиться. Как мы видим, не за горами полное освобождение Курахово», — рассказал Пушилин в своём Telegram-канале.

Полное освобождение города сделает невозможными артиллерийские обстрелы Петровского района Донецка, которые ВСУ ранее вели отсюда, добавил глава ДНР.

Как передавало ИА Регнум, 17 декабря Минобороны сообщило о взятии под контроль господствующей высоты в Курахово. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что оставшиеся в городе подразделения ВСУ упустили шанс без потерь покинуть территорию.

Бойцы ВСУ отходят из Курахово в село Дачное, расположенное западнее, и возводят там укрепрайоны, рассказал Рогов 21 декабря. Он отметил, что российские войска освободили 90% территории города, а основные бои ведутся в северо-западной части населённого пункта.

21 декабря источник в силовых структурах сообщил, что большая часть Курахово находится под контролем российских войск. Идёт зачистка точечных очагов сопротивления ВСУ, отмечалось в сообщении.