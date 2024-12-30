Анапа, Краснодарский край, 30 декабря, 2024, 13:02 — ИА Регнум. Морская спасательная служба частично обследовала фрагменты танкеров «Волгонефть», которые потерпели крушение в Керченском проливе. Об этом сообщили 30 декабря в оперативном штабе Краснодарского края.

Пресс-служба Минприроды России/ТАСС

«По результатам обследований, которые проводились ранее, утечек из затонувших фрагментов судов не обнаружено», — уточняется в Telegram-канале штаба.

Отмечается, что Морспасслужба проводит постоянный мониторинг в девяти секторах черноморской акватории. В случаях обнаружения пленки из нефтепродуктов сотрудники ведомства обрабатывают загрязнённый участок сорбентами.

30 декабря Морспасслужба собирается дообследовать фрагменты танкеров. В ведомстве заметили, что работы осложняет слабая видимость под водой и неблагоприятные условия погоды на море в зимний период.

Как сообщало ИА Регнум, 15 декабря танкеры «Волгонефть 239» и «Волгонефть 212» потерпели крушение во время шторма в Керченском проливе. У первого судна оторвало носовую часть, второе — село на мель. В результате случившегося произошла частичная утечка нефтепродуктов.

В Анапе развернули единый штаб добровольцев, которые помогают очистить берег от загрязнений. Большую работу провели волонтёры акции «Мы вместе», участники «Движения первых», «Молодой Гвардии Единой России» и Народного фронта.

25 декабря появилась информация, что специалисты обнаружили носовую часть танкера «Волгонефть 239». 26 декабря из-за разлива мазута в море был введён режим чрезвычайной ситуации федерального уровня в Краснодарском крае. 29 декабря МЧС России проинформировало, что на побережье Кубани собрали около 64 тыс. тонн грунта, загрязнённого нефтепродуктами.