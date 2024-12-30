Афины , 30 декабря, 2024, 08:02 — ИА Регнум. Греческим властям придётся раскошелиться, если они решат отказаться от поставок российского газа. Об этом заявил российский посол в Афинах Андрей Маслов.

Jens Büttner/dpa/picture-alliance/ТАСС

«Греческое правительство постоянно публично акцентирует задачу по отказу от российского газа. Не берусь судить, насколько это возможно», — приводят «РИА Новости» слова дипломата.

По его словам, попытка руководства страны заменить российское голубое топливо дорогостоящим СПГ других стран привела к росту цен на газ в стране, что, в свою очередь, обернулось для граждан Греции «непомерными счетами» за газ и электричество.

Вместе с этим посол привёл данные греческой газораспределительной компании DESFA, согласно которым энергобаланс Греции на 60% состоял из российского газа. Маслов отметил, что ввод в эксплуатацию терминала в Александруполисе не сильным образом повлиял на ситуацию с топливом. Так, добавил дипломат, с момента запуска терминала газ через него закупала только Болгария. При этом Маслов допустил, что Греция всё же откажется от российских поставок к 2027 году.

«Вопрос, правда, зачем и будет ли греческая сторона готова настолько раскошеливаться ради неких политических соображений. Политика политикой, но в некоторых случаях может возобладать элементарный здравый смысл», — добавил Маслов.

Как передавало ИА Регнум, 26 декабря агентство Reuters со ссылкой на собственное исследование писало, что цена сжиженного углеводородного газа (СУГ) в России упала вдвое на фоне санкций Евросоюза.

В сентябре директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что страны Запада продолжают закупать газ из России, но делают это негласно. Дипломат отметил, что Европа остаётся практически закрытой для российских энергоносителей, однако прослеживается тенденция, когда зарубежные страны негласно закупают больше российского газа, как сжиженного, так и трубопроводного.

Ранее президент России Владимир Путин подчёркивал, что Москва не зависит от европейских покупателей газа. Российский лидер посоветовал странам Европы самим решить, заинтересованы они в приобретении газа у РФ или нет.