Москва, 26 декабря, 2024, 01:01 — ИА Регнум. Цена сжиженного углеводородного газа (СУГ) в России упала вдвое на фоне санкций Евросоюза. Об этом говорится в исследовании агентства Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Внутренние цены на сжиженный углеводородный газ (СУГ) в России в декабре снизились вдвое по сравнению с предыдущим месяцем из-за притока топлива, экспорт которого был ограничен европейскими санкциями», — говорится в публикации.

Как передавало ИА Регнум, представители киевского режима 7 октября заявили о прекращении транзита российского газа через территорию Украины с января 2025 года. Киев не планирует продлевать соответствующий договор. Газ транзитом через Украину получали государства Центральной Европы, прежде всего Словакия, Венгрия и Австрия.

Президент России Владимир Путин 25 октября заявил, что если бы Украина хотела продлить транзит российского газа, то начинать бронировать мощности для поставок в 2025 году надо было уже в июле текущего года. Срок бронирования пропущен, Киев, судя по всему, не собирается продлевать транзит, добавил глава государства.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отмечал, что Братислава выступает за сохранение транзита российского газа. Он напоминал, что прекращение транзита российского газа через Украину неизбежно приведёт к его подорожанию в Европе. Фицо также заявил, что если киевский режим не разрешит транзит российского газа через свою территорию в Европу, это может привести к серьёзному конфликту.

5 декабря Путин обновил порядок платежей за российский газ иностранными покупателями. Президент отменил обязательство для покупателей рассчитываться за поставки российского газа только через «Газпромбанк». Данная мера будет действовать до момента снятия санкций с «Газпромбанка».

Из-за санкций против «Газпромбанка» в Европе может случиться газовый кризис, отметил ранее в беседе с ИА Регнум эксперт рынка нефти и газа Владимир Демидов. Американское информагентство Bloomberg в свою очередь отмечало, что другими причинами вероятного газового кризиса в Европе могут стать низкий уровень запасов в хранилищах и прекращение транзита топлива через Украину.