Москва, 7 сентября, 2024, 09:10 — ИА Регнум. Страны Запада продолжают закупать газ из России, но делают это негласно. Об этом 7 сентября в беседе с «Известиями» сообщил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

ИА REGNUM

Дипломат отметил, что Европа остаётся практически закрытой для российских энергоносителей, однако в последние месяцы прослеживается тенденция, когда зарубежные страны негласно закупают больше российского газа, как сжиженного, так и трубопроводного.

Представитель внешнеполитического ведомства добавил, что сейчас Россия старается охватить другие рынки, где востребованы её углеводороды, прежде всего рынки Азии. По словам Биричевского, РФ уже существенно нарастила экспорт в Китай и многократно — в Индию. Дипломат подчеркнул, что заметный интерес к этой продукции проявляют и другие страны Азии.

Как сообщало ИА Регнум, согласно данным консалтинговой компании ICIS, обнародованным в середине июня, Россия по поставкам природного газа в Европу по итогам мая 2024 года впервые с сентября 2022 года обогнала США. Поставки из России с учётом доставки по трубопроводам и перевозок СПГ по морю составили 15% от всего импорта газа в ЕС, Великобританию, Швейцарию, Сербию, Северную Македонию и Боснию и Герцеговину. Объёмы импорта газа из США в Европу составили 15% от общих поставок.

Несмотря на обсуждения в ЕС запрета импорта, Европа остаётся основным направлением поставок для российского сжиженного природного газа. По данным аналитической компании Kpler, в апреле на европейский рынок Россия поставила 46% от общего объёма экспортных поставок СПГ. Основные объёмы СПГ в Европу (95%) направил «Ямал СПГ», в азиатские страны ― «Сахалин-2». На него пришлось 93% российских поставок на рынок.

Президент России Владимир Путин 5 сентября на Восточном экономическом форуме заявил, что ЕС отказывается от российских энергоносителей из-за высокомерия. Отказавшиеся закупать в России нефть и газ, страны будут нести убытки. Он предложил европейским странам договориться между собой по проблеме поставок газа из России. При этом он отметил, что Россия готова поставлять газ в Европу.

Российский лидер подчеркнул, что мировая экономика не выдержала бы отмены поставок энергоносителей из России. Он пояснил, что российскую энергетику невозможно закрыть и изолировать, поскольку мировое потребление находится на пределе. По словам президента, газ всё равно будут покупать, без этого невозможно.