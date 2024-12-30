Хельсинки, 30 декабря, 2024, 06:44 — ИА Регнум. Полиция Финляндии заявила, что обнаружила следы от якоря протяжённостью в десятки километров рядом с повреждённым электрокабелем EstLink 2. Об этом говорится в пресс-релизе главы отдела расследования Сами Пайла.

ИА Регнум

«На данный момент возможное место, где оторвался якорь, не установлено», — отметил Пайл.

По данным финских правоохранителей, место со следами якоря было обнаружено полицейскими при проведении подводных работ. В настоящее время ведомство работает над установлением того, каким образом повредился кабель. В полиции также сообщили, что, помимо обследования дна, следственные действия пройдут на борту танкера Eagle S и будут включать допрос экипажа.

Как передавало ИА Регнум, 25 декабря между Эстонией и Финляндией зафиксировали аварийное отключение кабеля постоянного тока EstLink 2.

27 декабря погранслужба и полиция Финляндии задержали гружённый нефтью танкер Eagle S по подозрению в обрыве кабелей. Как пояснил глава полиции, у правоохранителей есть подозрения, что именно этот танкер причастен к повреждению кабеля EstLink 2 и ещё двух кабелей связи.

На следующий день эстонские СМИ сообщили, что ещё три подводных кабеля связи между двумя странами вышли из строя. Издание Postimees также отметило, что правительство страны созвало экстренное заседание на тему аварийного отключения подводного электрокабеля EstLink 2 и защиты подводной инфраструктуры.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчёркивал, что обвинения в причастности РФ к повреждению кабелей в Балтийском море безосновательны и являются абсурдом.