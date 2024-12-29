Торонто, Канада, 29 декабря, 2024, 07:54 — ИА Регнум. Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на лёд впервые после перелома ноги. Российский хоккеист сыграл в официальном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Nick Wass/AP/TASS Александр Овечкин

Матч прошёл в Торонто. «Вашингтон Кэпиталз» победили «Торонто Мейпл Лифс» со счётом 5:2. В составе американского клуба шайбы забили Овечкин, Эндрю Манджапане, Джейкоб Чикран, Ник Дауд и Том Уилсон.

Как передавало ИА Регнум, Овечкин 21 ноября получил травму в матче «Вашингтона» с командой «Юта Джаз» в городе Солт-Лейк-Сити. Врачи диагностировали у него перелом малоберцовой кости левой ноги.

24 декабря «Вашингтон Кэпиталз» проиграл команде «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра состоялась на льду арены «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и закончилась победой хозяев со счётом 4:1