Бостон, США, 24 декабря, 2024, 09:23 — ИА Регнум. Клуб «Вашингтон Кэпиталз» проиграл команде «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

David Zalubowski/AP/TASS Александр Овечкин

Игра состоялась на льду арены «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и закончилась победой хозяев со счётом 4:1

В составе победителей голами отличились Джастин Бразо (20-я минута, в большинстве), Элиас Линдхольм (54-я), Чарли Койл (56-я) и Брэд Маршан (59-я). Автором единственной шайбы «Кэпиталз» стал Якуб Врана (25-я, в большинстве).

Российский форвард и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин участия в матче не принял, так как продолжает восстанавливаться после травмы. Его коллега по клубу российский нападающий Иван Мирошниченко не отметился во встрече результативными действиями.

Как сообщало ИА Регнум, 14 декабря восстанавливающийся после перелома ноги Овечкин впервые после травмы провёл тренировку со своей командой. 39-летний хоккеист пробыл всё время тренировки в полной амуниции и поработал на ней со специалистом по развитию Кенни Маккадденом.

Овечкин 21 ноября получил травму в матче «Вашингтона» с командой «Юта Джаз» в городе Солт-Лейк-Сити. Врачи диагностировали у него перелом малоберцовой кости левой ноги.