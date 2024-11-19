Солт-Лейк-Сити, США, 19 ноября, 2024, 09:44 — ИА Регнум. Клуб «Вашингтон Кэпиталз» в рамках выездного матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) обыграл команду «Юта» в Солт-Лейк-Сити со счетом 6:2. Нападающий «Вашингтона», 39-летний Александр Овечкин оформил дубль в ходе игры на 12-й и 26-й минуте матча.

John Locher/AP/TASS

Первый и последний периоды гости лидировали, и только во втором периоде команды сыграли вничью (3:1, 1:1, 2:0). В составе «Вашингтона», помимо Овечкина, отличились Дилан Строум (8-я минута), Ник Дауд (8), Брэндон Дюхейм (48) и Алексей Протас (50).

За «Юту» голы в ворота соперника забросили Джек Макбэйн (4) и Ник Бьюгстад (32). В третьем периоде Овечкин в столкновении с Макбэйном получил травму и покинул хоккейную площадку.

По итогам игры нападающий «Вашингтона» вышел на первое место в зачёте сезона НХЛ по числу голов. Он смог отправить в ворота 15 шайб в 18 матчах. При этом за время своей карьеры в НХЛ Овечкин забил всего 868 голов.

Это делает его вторым в списке лучших снайперов в истории лиги. Он уступает лишь канадцу Уэйну Гретцки, на счету которого 894 шайбы.

После победы над «Ютой» клуб «Вашингтон Кэпиталз» оказался на первом месте в турнирной таблице столичного дивизиона с 27 очками.

Как сообщало ИА Регнум, 17 ноября в Далласе прошёл другой матч НХЛ между клубами «Миннесота Уайлд» и «Даллас Старз». Хоккеисты второй команды победили со счётом 7:4. За «Даллас» забили Джо Павелски, Эса Линделль, Тайлер Сегин, Роопе Хинц, Якоб Петерсон, Миро Хейсканен и Джейми Бенн.

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забил один гол и сделал три голевые передачи. Также в составе гостей отличились Райан Хартман и Кевин Фиала, который оформил дубль.