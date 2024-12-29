Москва, 29 декабря, 2024, 06:04 — ИА Регнум. Министерство обороны показало кадры боевого вылета российских истребителей Су-35С в приграничных районах Курской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Су-35С

По данным министерства, благодаря работе лётчиков были уничтожены бронетехника и пехота украинских войск в приграничье Курской области. Помимо этого, истребители нанесли удары по объектам ПВО противника при помощи комплекса авиационного вооружения, отметили в ведомстве.

Как передавало ИА Регнум, 12 декабря Минобороны РФ докладывало, что экипажи российских многоцелевых истребителей Су-35С обеспечили действия бомбардировщиков и штурмовиков во время нанесения авиаударов по бронетехнике украинских войск в приграничье Курской области. Отмечалось, что при выполнении боевых задач истребители Су-35С отработали воздушное прикрытие в заданном районе действий самолётов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолётов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по бронированной технике и личному составу ВСУ.

11 декабря в оборонном ведомстве информировали, что российский Су-34 нанёс удар по скоплению пехоты и техники ВСУ в приграничных районах Курской области. Там добавили, что ВВС нанесли удар по целям авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. После завершения боевого вылета разведка подтвердила уничтожение целей.

19 декабря президент России Владимир Путин заявил, что вся территория Курской области будет освобождена и восстановлена. При этом он уточнил, что конкретную дату полного освобождения курского приграничья назвать нельзя, так как в регионе идут серьёзные бои и торопить российских бойцов не следует.