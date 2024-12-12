Москва, 12 декабря, 2024, 06:39 — ИА Регнум. Экипажи российских многоцелевых истребителей Су-35С обеспечили действия бомбардировщиков и штурмовиков во время нанесения авиаударов по бронетехнике украинских войск в приграничье Курской области. Об этом 12 декабря проинформировали в Министерстве обороны.

(сс)Dmitriy Pichugin Многоцелевой истребитель Су-35С

"Экипажи многоцелевых сверхманевренных истребителей с управляемым вектором тяги Су-35С Воздушно-космических сил России выполнили воздушное прикрытие экипажей ВКС в приграничных районах Курской области", - сообщили в оборонном ведомстве.

Отмечается, что при выполнении боевых задач истребители Су-35С отработали воздушное прикрытие в заданном районе действий самолётов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолётов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по бронированной технике и личному составу ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее Минобороны докладывало, что российский Су-34 нанёс удар по скоплению пехоты и техники ВСУ в приграничных районах Курской области. Там добавили, что ВВС нанесли удар по целям авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. После завершения боевого вылета разведка подтвердила уничтожение целей.

24 ноября Минобороны доложило, что вертолёт Ми-28НМ смешанной тактической группы поразил пехоту и опорный пункт ВСУ в Курской области. Там добавили, что удар по силам противника был нанесён по координатам наводчика.