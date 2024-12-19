Москва, 19 декабря, 2024, 12:46 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в четверг, 19 декабря, на совмещённой прямой линии и пресс-конференции заявил, что вся территория Курской области будет освобождена и восстановлена.

Михаил Терещенко/ТАСС Владимир Путин во время программы «Итоги года» в Гостином дворе

Действия киевского режима по атаке на Курскую область не имеют военного смысла, ВС РФ выбьют их оттуда, а потом в регионе займутся восстановлением, сказал президент.

«Всё будет восстановлено. Даже не может быть никаких сомнений: будем восстанавливать и дорожную сеть, и коммунальную инфраструктуру, и объекты социального назначения, школы, детские сады. Будем восстанавливать клубы, жильё, конечно. Будут выдаваться и сертификаты на восстановление жилья», — заявил Путин.

Назвать конкретную дату освобождения всей территории Курской области нельзя, в регионе идут серьёзные бои, торопить бойцов не следует, сказал глава государства.

«Я не могу и не хочу называть конкретную дату, когда выбьют. Ребята воюют, вот прямо сейчас идёт бой», — отметил Путин.

Как передавало ИА Регнум, 18 декабря пресс-служба Министерства обороны РФ сообщила, что совокупные потери ВСУ за время ведения боевых действий в Курской области превысили 41,8 тыс. человек.

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в сентябре отмечал, что Москва не будет вести никаких переговоров с Киевом, пока на выбьет украинских террористов из Курской области.

В августе Путин поручил правительству обеспечить предоставление средств на компенсацию ущерба, нанесённого промышленным и сельхозпредприятиям в Курской, Белгородской и Брянской областях, пострадавшим от атак ВСУ. Также поручено обеспечить беззаявительный характер выплат единовременной материальной помощи пострадавшим.