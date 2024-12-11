Москва, 11 декабря, 2024, 05:39 — ИА Регнум. Российский Су-34 нанёс удар по скоплению пехоты и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничных районах Курской области. Об этом 11 декабря проинформировали в Министерстве обороны России.

Александр Маркин Су-34 ВКС России

«Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по скоплению личного состава, бронированной и автомобильной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области», — сказано в сообщении оборонного ведомства.

Там добавили, что ВВС нанесли удар по целям авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. После завершения боевого вылета разведка подтвердила уничтожение целей.

Как передавало ИА Регнум, 24 ноября Минобороны доложило, что вертолёт Ми-28НМ смешанной тактической группы поразил пехоту и опорный пункт ВСУ в Курской области. Там добавили, что удар по силам противника был нанесён по координатам наводчика.

Потери формирований противника на курском направлении за сутки составили более 260 бойцов, сообщило 24 ноября Минобороны РФ. Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 35 310 военных.

4 октября российский истребитель Су-34 с помощью авиабомб нанёс удар по опорному пункту и личному составу ВСУ в Курской области. Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.