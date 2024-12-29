Вашингтон, 29 декабря, 2024, 05:36 — ИА Регнум. Высказывания избранного президента США Дональда Трампа о возможном присоединении к Соединённым Штатам Гренландии, Канады и Панамского канала могут объясняться стремлением противостоять России и Китаю. Об этом 28 декабря сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на свои источники в окружении республиканца.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Как пояснили источники издания, заявления Трампа — отнюдь не пустая болтовня, они связаны с политикой противодействия России и Китаю.

«Всеобъемлющая миссия по противодействию России и Китаю является общей нитью, связывающей воедино комментарии Трампа о Канаде, Мексике, Гренландии и Панаме», — пояснил собеседник издания. При этом сам избранный президент США подобных аргументов публично не приводил.

По мнению источника, Трамп знает, какие рычаги и защитные механизмы существуют, и у него достаточно власти, чтобы использовать все эти рычаги. Команда политика не комментировала публикацию.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как заявил Трамп в соцсети Truth Social 23 декабря, США «абсолютно необходимо» получить в своё владение остров Гренландия, входящий в состав Дании. В тот же день премьер-министр Гренландии Муте Эгеде сообщил, что Гренландия не продаётся и не будет продаваться. Премьер также добавил, что Дания не должна проиграть свою долгую борьбу за свободу.

Кроме того, Трамп на встрече с канадским премьер-министром Джастином Трюдо 2 декабря заявил, что если власти страны не остановят нелегальную миграцию и контрабанду наркотиков, Канада может стать 51-м штатом США. Трюдо пообещал усилить меры безопасности на границе с США.

22 декабря избранный президент США заявил, что хочет вернуть Панамский канал, переданный Панаме ещё в прошлом веке. Трамп пояснил, что канал играет ключевую роль в экономике и национальной безопасности Соединённых Штатов.

Сын Дональда Трампа Эрик 24 декабря опубликовал в соцсети Х картинку, на которой его отец изображён во время якобы покупки на Amazon Канады, Гренландии и Панамского канала.