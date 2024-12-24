Вашингтон, 24 декабря, 2024, 21:26 — ИА Регнум. Сын Дональда Трампа Эрик 24 декабря опубликовал в соцсети Х картинку, на которой его отец изображён во время якобы покупки на Amazon Канады, Гренландии и Панамского канала.

При этом Трамп с улыбкой смотрит на экран телефона, где три «товара» добавлены в корзину. Остаётся только перейти к оформлению заказа.

«Мы вернулись», — прокомментировал изображение Эрик Трамп.

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