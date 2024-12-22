Вашингтон, 22 декабря, 2024, 07:09 — ИА Регнум. Не вступив ещё в должность, избранный президент США Дональд Трамп уже раскрывает свои планы на перспективу. В частности, он заявил, что намерен вернуть Америке отданный в прошлом веке Панамский канал. Об этом будущий глава Белого дома написал в своей соцсети Truth Social.

Exotic-travel-club.ru Панамский канал

По мнению Трампа, Панама берёт за проход по каналу «смехотворную плату».

«Плата просто смехотворна, особенно если учесть необычайную щедрость, которую в отношении Панамы проявили США. Это полное «обдирание» нашей страны должно немедленно прекратиться», — считает Дональд Трамп, подчеркнув, что Панамский канал играет ключевую роль в экономике и национальной безопасности страны.

Трамп также не преминул выразить недовольство тем, что Китай активно пользуется каналом несмотря на то, что это, по его мнению, противоречит условиям сделки по передаче канала. Он уточнил, что когда в 1977 году президент Джимми Картер «по глупости отдал его за один доллар», управлять им могла исключительно Панама, а не Китай или кто-либо ещё.

Как сообщало ИА Регнум, неодобрение применения Западом санкций против России «из-за Украины» выразили министры иностранных дел Китая и Панамы.

Дональд Трамп намерен продолжить вооружать не только НАТО, но и оказывать помощь Киеву, написала газета Financial Times со ссылкой на источники.