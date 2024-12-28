Сана, 28 декабря, 2024, 18:09 — ИА Регнум. Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в момент начала израильской бомбардировки аэропорта столицы Йемена Саны находился в одном из залов ожидания авиагавани. В соцсети X (бывший Twitter) он опубликовал видео с камер наблюдения.

IMAGO/Hamza Ali/Global Look Press

На кадрах члены делегации ВОЗ спешно вскакивают со своих мест, кто-то из сотрудников старается закрыть Гебрейесуса, ещё несколько человек поддерживают его под руки, быстро выводя из помещения.

Далее идёт видео с одной из внешних камер, заснявшее момент попадания снаряда в диспетчерскую вышку аэропорта. Её верхняя часть с рубкой полностью разрушается. Следующие кадры показывают самолёт, рядом с которым на земле лежит человек, к нему подбегают сотрудники аэропорта.

Как сообщало ИА Регнум, йеменские хуситы 16 декабря нанесли удар гиперзвуковой баллистической ракетой «Палестина-2» по израильскому военному объекту в районе Тель-Авива. Как заявил представитель хуситов Яхья Сариа, это стало ответом на продолжающиеся атаки Израиля на Палестину.

После этого по Сане неоднократно были нанесены удары. 26 декабря самолёты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли серию авиаударов во время выступления лидера хуситов Абдул-Малика аль-Хуси. По данным хуситов, шесть человек погибли и ещё 40 получили ранения.

Гебрейесус тогда сообщил, что не пострадал. По его словам, делегация ВОЗ направлялась на посадку в момент начала бомбардировки. В результате был ранен один из членов экипажа самолёта, на котором должна была улететь миссия. Гендиректор ВОЗ прибыл в йеменскую столицу, чтобы обсудить освобождение сотрудников Организации объединённых наций и оценить гуманитарную ситуацию в стране.