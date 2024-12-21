Сана, 22 декабря, 2024, 00:00 — ИА Регнум. Израильская авиация нанесла массированные удары по йеменской столице Сане и провинции Ходейда. Об этом 21 декабря сообщил телеканал Al Masirah.

Иван Шилов ИА Регнум

«Израильская агрессия в отношении столицы Саны», — заявили журналисты.

Кроме того, атаке подверглась провинция Ходейда.

По информации телеканала Al Hadath, минимум три удара пришлись по военным объектам движения «Ансар Аллах» (хуситы) в Сане.

О разрушениях и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА Регнум, 16 декабря йеменские хуситы ударили гиперзвуковой баллистической ракетой «Палестина-2» по военному объекту в районе Тель-Авива. Вечером воздушная тревога звучала в ряде центральных районов Израиля. Сигнал был объявлен после того, как военные зафиксировали запуск ракеты со стороны Йемена.

В конце сентября ВВС Армии обороны Израиля нанесли ракетные удары по инфраструктуре «Ансар Аллах» в городах Ходейда и Рас Исса. Удары были ответом на атаки движения по Тель-Авиву и Ашкелону.