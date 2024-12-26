Сана, 26 декабря, 2024, 19:01 — ИА Регнум. Самолёты ЦАХАЛ нанесли серию авиаударов по столице Йемена Сане, которая находится под контролем движения хуситов «Ансар Аллах». Об этом в четверг, 26 декабря, сообщило издание The Times of Israel.

Abo Yemen

«Израильские ВВС нанесли удары по международному аэропорту Саны в столице, контролируемой хуситами», — передаёт СМИ.

Сообщается, что Сана была атакована во время выступления лидера хуситов Абдул-Малика аль-Хуси. Кроме того, по данным телеканала Al Mayadeen, в момент израильского удара в аэропорту Саны находился глава Всемирной организации здравоохранения. По последним данным, он выжил. Йеменские СМИ сообщают минимум о двух погибших.

Удар также был нанесён по порту Ходейда. Отмечается, что ЦАХАЛ действует таким образом в ответ на атаки баллистических ракет и беспилотников на Израиль со стороны хуситов.

Как передавало ИА Регнум 16 декабря, йеменские хуситы ударили гиперзвуковой баллистической ракетой «Палестина-2» по военному объекту в районе Тель-Авива. Вечером воздушная тревога звучала в ряде центральных районов Израиля. Сигнал был объявлен после того, как военные зафиксировали запуск ракеты со стороны Йемена. Представитель сформированных мятежниками вооруженных сил Яхья Сариа назвал этоответом на продолжающиеся зверства в отношении палестинского народа.