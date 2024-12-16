Сана, 16 декабря, 2024, 22:58 — ИА Регнум. Йеменские хуситы (движение «Ансар Аллах») ударили гиперзвуковой баллистической ракетой «Палестина-2» по военному объекту в районе Тель-Авива. Об этом заявил представитель сформированных мятежниками вооруженных сил Яхья Сариа.

YAHYA ARHAB/EPA/ТАСС

Хуситы провели военную операцию, атаковав гиперзвуковой ракетой военный объект израильского противника в оккупированном районе Яффо.

«Операция достигла своих целей. Это ответ на продолжающиеся зверства в отношении палестинского народа, и как демонстрация готовности Йемена поддержать его дело», — сказал Сария в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.

Вечером 16 декабря воздушная тревога звучала в ряде центральных районов Израиля. Сигнал был объявлен после того, как военные зафиксировали запуск ракеты со стороны Йемена.

Как сообщало ИА Регнум, объекты сирийской армии в провинциях Латакия и Тартус, где расположены и российские военные базы, подвергла бомбардировке израильская авиация.

Военные Израиля нанесли удар по сирийским системам противовоздушной обороны (ПВО) в провинции Тартус, по мощности сопоставимый с землетрясением.