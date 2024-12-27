Сана, 27 декабря, 2024, 03:30 — ИА Регнум. Как минимум шесть человек погибли, 40 пострадали в результате ударов Израиля по столице Йемена, городу Сана, которая находится под контролем движения хуситов «Ансар Аллах». Об этом 27 декабря сообщило министерство здравоохранения в правительстве хуситов агентству SABA.

Ferdinand Reus Сана. Йемен

Уточняется, что при ударе авиации Израиля по международному аэропорту Саны погибли три человека, ещё 30 пострадали. В провинции Ходейда погибли ещё три человека и десять получили ранения.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Сану атаковали ВВС Израиля во время выступления лидера хуситов Абдул-Малика аль-Хуси. Кроме того, по данным телеканала Al Mayadeen, в момент израильского удара в аэропорту Саны находился глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. По последним данным, он выжил.

Кроме того, авиация Израиля нанесла удары по морским портам Ходейда и Рас-Иса. ЦАХАЛ действует так в ответ на атаки баллистических ракет и беспилотников на Израиль со стороны хуситов.