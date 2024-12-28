Астана, 28 декабря, 2024, 18:46 — ИА Регнум. Опознание тел погибших при крушении следовавшего из Баку в Грозный пассажирского лайнера «Азербайджанских авиалиний» у казахстанского города Актау пока не завершено. Об этом 28 декабря рассказал вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев, его слова привёл портал Tengrinews.

Isa Tazhenbayev/Global Look Press

«Бозумбаев сообщил, что ещё не все тела погибших в авиакатастрофе опознаны. Сейчас продолжаются генетические исследования», — говорится в сообщении.

Вице-премьер республики также уточнил, что необходимо выяснить, из-за чего и когда именно на борту воздушного судна прогремел взрыв, что покажет экспертиза, по итогам которой власти Казахстана намерены информировать общественность.

Как сообщало ИА Регнум, 25 декабря пассажирский лайнер «Азербайджанских авиалиний» потерпел крушение в аэропорту Актау. В результате авиакатастрофы погибли 38 человек и выжили 29, в том числе трое детей. На борту самолёта находились 16 россиян, девятерым из которых удалось спаслись.

Компания-владелец воздушного судна 27 декабря сообщила первые результаты расследования, согласно которым самолёт упал в результате физического и технического внешнего вмешательства. Глава минтранса Азербайджана Рашад Набиев отметил, что к такому выводу пришли эксперты, которые изучили обломки самолёта и различные показания свидетелей.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 28 октября заявил, что Москва ждёт результатов расследования. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым принёс ему свои извинения за то, что трагический инцидент с азербайджанским самолётом произошёл в воздушном пространстве РФ.