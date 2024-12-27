Баку, 27 декабря, 2024, 17:47 — ИА Регнум. Первые результаты расследования авиакомпании показали, что крушение пассажирского самолёта Embraer 190 в аэропорту Актау произошло в результате физического и технического внешнего вмешательства. Об этом 27 декабря заявила пресс-служба «Азербайджанских авиалиний».

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«Учитывая предварительные результаты расследования крушения самолёта Embraer 190, выполнявшего рейс J2-8243 Баку-Грозный, в результате физического и технического вмешательства, а также риски, которые могут возникнуть при выполнении рейсов, полёты из Баку вряд аэропортов России приостановлен с 28 декабря», — указано в Telegram-канале компании.

Авиаперевозчик временно не будет летать в Минеральные Воды, Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, Саратов, Нижний Новгород, Владикавказ. 25 декабря были приостановлены полёты из Баку в Грозный и Махачкалу. Пассажирам, купившим билеты, предложат возврат средств или бесплатную замену.

Накануне Mash со ссылкой на источники сообщал, что авиакомпанию Азербайджанские авиалинии», чей Embraer 190 упал в Актау, проверит транспортная прокуратура Баку. По подозрению в нарушении правил полёта: дырявые спасжилеты, бортпроводники без знания иностранных языков и прочее. Выживший рассказал, что перед крушением самолёт сделал три круга, но не смог сесть, а затем люди услышали звук, похожий на взрыв. Стюардесса начала говорить на азербайджанском языке, и почти никто из пассажиров ничего не понял. люди сами догадались достать жилеты.

Новостной портал Axar привёл слова министра транспорта Азербайджана Рашада Набиева, который также назвал причиной падения лайнера внешнее вмешательство. По его словам, к такому выводу пришли эксперты, изучив обломки самолёта и различные показания свидетелей. Он добавил, что отдельно будут проверять причины аварийной посадки борта.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 25 декабря пассажирский самолёт потерпел крушение в аэропорту Актау. Изначально в числе возможных причин назвали столкновение со стаей птиц или взрыв баллона на борту.

По последним данным, в результате авиакатастрофы погибли 38 человек. Выжили 29, включая трёх детей. На борту находились 16 россиян, девять из них спаслись. Также в числе выживших трое членов экипажа.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 27 декабря призвал не давать поспешных оценок причинам крушения без результатов официального расследования. По его словам, в России только авиационные власти могут изучить крушение воздушного судна в Актау и обнародовать соответствующую информацию.