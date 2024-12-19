Берлин, 20 декабря, 2024, 01:59 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц и избранный президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора 19 декабря признали «слишком долгим» конфликт на Украине. Об этом сообщил официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Хебештрайт.

Иван Шилов ИА REGNUM Олаф Шольц

«Разговор был сосредоточен на вызовах в сфере безопасности в Европе. Они согласились с тем, что военный конфликт России с Украиной продолжается слишком долго, важно как можно скорее найти путь к справедливому и устойчивому миру», — уточнил Хебештрайт.

Кроме того, Шольц обещал Трампу поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Как сообщало ИА Регнум, 12 декабря пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Берлин пока не направлял Москве запрос для проведения телефонных переговоров между Владимиром Путиным и Олафом Шольцем.

Шольц 15 ноября звонил Путину впервые за почти два года. В ходе беседы российский лидер напомнил ему об условиях РФ, которые могут стать основой возможных договорённостей по Украине, и добавил, что Москва никогда не отказывалась от переговорного процесса. Также было условлено, что по итогам беседы помощники президента России и канцлера ФРГ будут поддерживать связь.