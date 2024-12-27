Вашингтон, 27 декабря, 2024, 23:43 — ИА Регнум. Любые мирные инициативы по завершению конфликта на Украине необходимо согласовывать с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Такое заявление 27 декабря сделал координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в ходе брифинга.

Oleksandr Klymenko/Global Look Press Владимир Зеленский

Как указал Кирби, администрация Белого дома придерживается мнения, что именно Украина должна занимать центральное место в любых переговорах. Кирби подчеркнул, что каждой стране, которая захочет принять участие в переговорном процессе и помочь в урегулировании конфликта, нужно полностью сходиться во мнениях с Зеленским и народом Украины.

«Он (Зеленский. — Прим. ред.) должен определить, если и когда будет готов к переговорам. Он должен определить обстоятельства и условия, при которых будет это делать», — пояснил представитель Белого дома.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, его страна готова принять у себя переговоры любого статуса по урегулированию конфликта на Украине.

Президент РФ Владимир Путин 26 декабря сообщил, что Фицо в беседе с ним в ходе встречи в Москве предложил провести переговоры по Украине в Словакии, если до них дойдёт дело. Российский лидер отметил, что не против этого. Он также отметил нейтральную позицию республики в конфликте.

Путин 26 декабря также в очередной раз повторил, что РФ стремится остановить конфликт на Украине. Но это должно быть его завершение, а не заморозка, подчеркнул президент.

Российский президент 19 декабря заявил, что Москва готова на переговоры с любым представителем Украины, но подписывать документы будет только с легитимными властями. Пока легитимность есть только у Верховной рады, так как срок полномочий главы киевского режима Владимира Зеленского уже истёк.