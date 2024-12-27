Братислава, 27 декабря, 2024, 20:55 — ИА Регнум. Словакия готова принять у себя переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Об этом 27 декабря заявил премьер-министр страны Роберт Фицо.

Yulii Zozulia/Global Look Press Роберт Фицо

«Если кто-то хочет организовать в Словакии мирные переговоры, то мы будем готовы и гостеприимны», — написал он в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Фицо назвал Словакию страной, подходящей для переговоров любого статуса. Он предположил, что встречи можно провести на уровне министров или депутатов парламентов.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин 26 декабря сообщил, что Фицо в беседе с ним в ходе встрече в Москве предложил провести переговоры по Украине в Словакии, если до них дойдёт дело. Российский лидер отметил, что не против этого. Он также отметил нейтральную позицию республики в конфликте.

Путин 26 декабря также в очередной раз повторил, что РФ стремится остановить конфликт на Украине. Но это должно быть его завершение, а не заморозка, подчеркнул президент.

Российский президент 19 декабря заявил, что Москва готова на переговоры с любым представителем Украины, но подписывать документы будет только с легитимными властями. Пока легитимность есть только у Верховной рады, так как срок полномочий главы киевского режима Владимира Зеленского уже истёк.