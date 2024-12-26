Санкт-Петербург, 26 декабря, 2024, 20:00 — ИА Регнум. Словакия может предоставить переговорную площадку для урегулирования конфликта на Украине. Об этом 26 декабря заявил президент РФ Владимир Путин, выступая после окончания саммита ЕАЭС.

Александр Кряжев/РИА Новости

Президент рассказал, что он и премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ходе встречи в Москве в основном обсуждали мирное урегулирование на Украине.

«Он сказал, если дойдёт дело до переговоров, они были бы рады предоставить площадку его страны для проведения таких переговоров. Мы не против», — отметил Путин.

Глава государства указал на то, что Словакия занимает нейтральную позицию по конфликту на Украине. Для России её посредничество является приемлемым вариантом.

Как передавало ИА Регнум, Путин в ходе выступления также очередной раз напомнил, что Россия стремится к завершению конфликта на Украине. Но это не должна быть его заморозка, подчеркнул президент.